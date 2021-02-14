Камару Усман потребовал уважения к себе после победы над Бернсом

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился эмоциями после победы над Гилбертом Бернсом в титульном бою UFC 258.

«Мы не можем недооценивать то, чего добился Гилберт в этом весе. После поражения нокаутом в легком дивизионе он поднялся и вынес всех, кого ему дали. Но, как я и говорил, я — парень из первого состава. Мой бойцовский IQ, мой класс выше. И одно дело, когда ты работаешь со мной в зале, другое — когда выходишь со мной в клетку. Здесь я превращаюсь в абсолютного монстра.

Я знал, что у него очень тяжелый удар. Забавно, но так и проходило большинство наших спаррингов: я выбрасывал удар, и он контрил очень тяжелыми панчами. И он потрясает тебя. Для парня из легкого веса у него огромная сила удара, и любой бы полусредневес сегодня после таких панчей пошел бы спать. Он поймал меня в первом раунде этим мощным хуком за ухо, потряс, но я сказал себе: «Окей, хочешь побиться, давай».

Джеб? В моем первом зале мы очень много работали над нюансами голландской школы кикбоксинга, а это очень развивает. Ты начинаешь видеть и понимать удары. Но я всегда работал над собой и за счет своих идей, всегда хорошо бил джеб, особенно из левши. Я больше правша, но очень люблю переключать стойки. В этом лагере Тревор Уиттман сказал мне: «У тебя прекрасный джеб, работай от него в этом бою». Почему я не пожал руку Гилберту перед боем? Потому что это моя клетка. Моя. Здесь у меня нет друзей. Он сам сказал, что теперь его время, он будет чемпионом. Окей, это вызов. Поэтому никаких друзей. Теперь я хочу уважения. Отдайте мне должное.

Этот парень, уличный Иисус, по-прежнему болтает. Мы можем сделать этот бой снова, дайте ему полный лагерь. В этот раз я финиширую его. В принципе любой из этих дурачков может рассчитывать на бой со мной", — сказал Усман в разговоре с Джо Роганом после боя.

Усман нокаутировал Бернса в 3-м раунде главного события вечера UFC 258. 33-летний боец одержал 18 побед в ММА при одном поражении. У 34-летнего Бернса 19 побед и четыре поражения.