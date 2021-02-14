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Гилберт Бернс: «Это не Усман перестроился после первого раунда, это я ошибался»

10:55
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Бразильский боец UFC Гилберт Бернс (19-4) на пресс-конференции объяснил, почему не сумел совладать с джебами чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (18-1).

«Потому что я слишком заряжался в панчи, — сказал Бернс. — Ждал и хотел контратаковать мощным, силовым ударом, был весь напряжен и заряжен на один панч. Это не он перестроился после первого раунда, это я ошибался. Я должен был много двигаться, использовать футворк, уклоны головой, тогда бы его джеб не работал. Я сам ошибся».

«Камару прибавил с момента, когда мы последний раз тренировались, — отметил бразилец. — Определенно, он прогрессирует. Он не быстрый, не бьет сильно, но очень дисциплинирован. Очень терпелив. Я же сильно заряжался в панчи, не придерживался плана на бой, не был достаточно расслаблен. А Камару очень дисциплинирован, он продолжает прогрессировать».

Бернс проиграл нигерийцу техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе.

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