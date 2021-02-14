Дана Уайт оценил выступление Усмана в бою против Бернса: «У него гранитная челюсть»

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции прокомментировал итоги главного боя UFC 258 между Камару Усманом (18-1) и Гилбертом Бернсом (19-4). Усман победил техническим нокаутом в третьем раунде, защитив титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Я знал, что нас ждет захватывающий бой и собственно поэтому я ждал его целый год, — сказал Уайт. — Из всех основных плюсов Усмана я бы выделил его челюсть — у него, похоже, она гранитная. Он принимал и выдерживал сильные удары, шел постоянно вперед. Только что с ним общался, и он сообщил, что Бернс немного пошатнул его первым попаданием, но с его слов Бернс постоянно наносил эти удары во время совместных спаррингов. Это его разозлило, и он решил завершить бой досрочно. Усман — большая угроза. Люди, хоть немного разбирающиеся в боях, подтвердят мои слова после его сегодняшнего боя. Он одержал победу над очень голодным, всестороннее развитым и очень крутым претендентом».

На вопрос, заслуживает ли Усман большего уважения и внимания, глава UFC ответил: «Допустим, если бы не было уважения в его сторону, то он точно заслужил его после боя с Ковингтоном. Это был один из лучших боев в моей памяти. Если кто-то не испытывает уважения к нему [как к бойцу], то это ваши проблемы, а не его».

При этом Уайт не считает, что бой с Бернсом — лучший в карьере Усмана. Президент UFC ставит на первое место поединок нигерийца с Колби Ковингтоном в декабре 2019 года, в котором Усман победил техническим нокаутом в пятом раунде.

«Не стоит забывать про бой с Ковингтоном, — сказал Уайт. — Как бы вы не относились к Колби, но он очень крутой засранец. Он доминирует всех своих оппонентов. Учитывая бойню в клетке, которую они устроили, и то, как завершил Усман тот поединок, — я считаю этот бой лучшим в его карьере. Но бой с Бернсом однозначно заслуживает внимания».

После боя Усман изъявил желание провести второй бой с Хорхе Масвидалем. В первом, который состоялся в июле 2020 года, нигериец победил единогласным решением судей.

«Я не знаю, говорил я вам или нет, но я не принимаю решений после ночи боев, — отметил Уайт. — Как вариант, можно устроить реванш Усмана против Масвидаля. Уверен, что многие захотят увидеть данное противостояние».