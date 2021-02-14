Бернс раскрыл детали разговора с Усманом после боя

Бразильский боец UFC Гилберт Бернс (19-4) рассказал о деталях разговора с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (18-1) после их боя.

«Он сказал мне: «Я люблю тебя, продолжай упорно работать. Сегодня у меня был самый сложный бой в карьере», — отметил Бернс на пресс-конференции. — Я сказал ему, что я тоже люблю и уважаю его. Я не хочу ссориться с Камару, не считаю, что наше общение навсегда закончилось. Надеюсь, что он восстановит контакт с Генри Хуфтом и другими тренерами из нашего зала. Я люблю всех этих ребят и не хочу никакой драмы».

«Я знаю семью Камару, очень люблю ее. Перед боем он говорил, что я хочу забрать еду со стола его семьи, но брось, бро — что я там буду у тебя забирать? Просто подогрели немного интерес к бою и все. Вспомни, я даже как-то платил за твой кофе, когда мы сидели в кафе», — рассказал бразильский боец.

Бернс проиграл нигерийцу техническим нокаутом в третьем раунде на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе. После боя соперники обнялись. Бернс и Усман на протяжении восьми лет были спарринг-партнерами.