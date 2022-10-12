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12 октября, 14:39

Джастин Гэтжи: «Я в 2-3 победах от титульного боя»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) считает, что ему нужно одержать несколько побед, чтобы вновь бороться за титул чемпиона.

«Я буду готов к следующему году. В идеале в январе, феврале или марте, — сказал Гэтжи в интервью MMA Fighting. — Я не знаю, когда Камару [Усман] отправится в Лондон [на бой с Леоном Эдвардсом], но я был бы не против выступить там.
В конечном счете моя цель — стать чемпионом мира. Мне нравится этот процесс, и я предполагаю, что я в двух-трех боях от титульного боя. Как только почувствую, что у меня пропала уверенность в том, что я могу стать лучшим, тогда я закончу карьеру».

Гэтжи в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

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