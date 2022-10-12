Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 октября, 14:20

Хабиб: «Бывает, что по 4 дня не выхожу из дома»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что дом — это его любимое место.

«Глупый человек в таком положении может не чувствовать социальную ответственность. Конечно, я ее чувствую, — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia. — Популярность может поменять человека изнутри. Может быть, я стал более закрытым. Я вообще не посещаю общественные мероприятия. Бывает, близкие зовут на свадьбу, стараюсь не ходить. За последние пять лет можно на пальцах пересчитать, на каких свадьбах я был, хотя столько близких женилось. Дом — самое хорошее для меня место. Бывает, по 2-3-4 суток не выхожу из дома».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда выиграл у Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
2
1
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян: «Уже хочется запрыгнуть в клетку»

Джастин Гэтжи: «Я в 2-3 победах от титульного боя»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости