Хабиб: «Бывает, что по 4 дня не выхожу из дома»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) признался, что дом — это его любимое место.

«Глупый человек в таком положении может не чувствовать социальную ответственность. Конечно, я ее чувствую, — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia. — Популярность может поменять человека изнутри. Может быть, я стал более закрытым. Я вообще не посещаю общественные мероприятия. Бывает, близкие зовут на свадьбу, стараюсь не ходить. За последние пять лет можно на пальцах пересчитать, на каких свадьбах я был, хотя столько близких женилось. Дом — самое хорошее для меня место. Бывает, по 2-3-4 суток не выхожу из дома».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда выиграл у Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.