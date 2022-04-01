Гэтжи рассказал, как Серроне нокаутировал его апперкотом в спарринге

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился историей о том, как Дональд Серроне нокаутировал его в спарринге 10 лет назад.

«Когда Серроне дрался с Мелвином Гиллардом в 2012-м, он привез меня к себе в кэмп, помогать ему с борьбой, — сказал Гэтжи на YouTube-канале «Dan and Don's Toxic Masculinity Podcast». — И он мне так дал в колокол... Мы боролись, и я такой: «Давай спарринг. Хочу реальный бой». Мы встали в спарринг, он не сделал ничего подлого, ничего неожиданного, все было по правилам. Он показал ложный проход в ноги, я сделал спрол, и он пробил апперкот. Я ушел в какое-то забытье от этого удара. Потом поехал в Уэйл, Колорадо, и даже не понял, как я здесь очутился. Это единственный раз в жизни у меня было такое страшное сотрясение. Он [Серроне] был опасен тогда. А потом мы подрались в 2019-м, я побил его. Ковбою лучше заняться сейчас сабмишен-грэпплингом, он силен в сабмишенах».