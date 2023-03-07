Генри Сехудо: «Джон Джонс — величайший в истории. Сен-Пьер не на одном с ним уровне»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что никто не достиг того, чего достиг новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) в смешанных единоборствах.

«Джон Джонс сделал то, что должен был сделать, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Он выполнил план на игру, сделал все очень, очень хорошо. Он был немного не в своей тарелке, но в остальном: его удары ногами, тейкдаун, как цепко он контролировал такого парня, как Сирил Ган, подтверждают, что Джон Джонс просто закрепил за собой звание величайшего всех времен.

«Больше никаких споров. Не надо говорить о Сен-Пьере, ни о ком бы то ни было. Величайшего зовут Джон Джонс. Он величайший боец смешанных единоборств всех времен».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.