Джон Джонс стал первым номером рейтинга pound-for-pound

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) поднялся на первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, сместив с первой строчки чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-2). Чемпион легкового дивизиона Ислам Махачев (24-1) опустился на третью строчку.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.