Генри Сехудо на ломанном русском языке пообещал порвать дагестанского блогера Хасбулу
Бывший чемпион в двух весовых категориях UFC Генри Сехудо записал видео в Instagram, посвященное дагестанскому блогеру Хасбуле.
«Очень приятно, я Генри Сехудо, олимпийский и двойной чемпион UFC. Я тебя порву!» — сказал на ломанном русском языке Сехудо.
Ранее мериканец обратился к президенту UFC Дане Уайту, чтобы тот организовал ему бой против Хасбулы и его соперника таджикского певца Абдурозика. Он это сделал сразу после того, как на YouTube-канале чеченца Асхаба Тамаева вышла пресс-конференция, посвященная поединку маленьких блогеров (оба страдают от генетического сбоя и в свои 17-18 лет выглядят как 5-летние дети, а их суммарный вес на двоих — 35 кг). Видео набрало более 13 миллионов просмотров и вызвало бурную реакцию среди бойцов UFC и президента промоушена.
Сехудо завершил карьеру в мае 2020 года с профессиональным рекордом 16 побед при двух поражениях.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CQLyErtj3j6/?utm_medium=copy_link
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