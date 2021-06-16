Генри Сехудо на ломанном русском языке пообещал порвать дагестанского блогера Хасбулу

Бывший чемпион в двух весовых категориях UFC Генри Сехудо записал видео в Instagram, посвященное дагестанскому блогеру Хасбуле.

«Очень приятно, я Генри Сехудо, олимпийский и двойной чемпион UFC. Я тебя порву!» — сказал на ломанном русском языке Сехудо.

Ранее мериканец обратился к президенту UFC Дане Уайту, чтобы тот организовал ему бой против Хасбулы и его соперника таджикского певца Абдурозика. Он это сделал сразу после того, как на YouTube-канале чеченца Асхаба Тамаева вышла пресс-конференция, посвященная поединку маленьких блогеров (оба страдают от генетического сбоя и в свои 17-18 лет выглядят как 5-летние дети, а их суммарный вес на двоих — 35 кг). Видео набрало более 13 миллионов просмотров и вызвало бурную реакцию среди бойцов UFC и президента промоушена.

Сехудо завершил карьеру в мае 2020 года с профессиональным рекордом 16 побед при двух поражениях.