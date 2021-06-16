Ковингтон раскритиковал поединок Эдвардса против Диаса: «Бессмысленный бой для дивизиона»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал поединок Леона Эдвардса против Нейта Диаса, назвав его бессмысленным боем для дивизиона.

«Это был бессмысленный бой для дивизиона, — сказал Ковинтон в интервью MMA Fighting. — С ним дрался легковес, стоктонский мальчик Нейт Диас. Я не знаю, побеждал ли он когда-нибудь в полусреднем весе, а если и побеждал, у него все равно отрицательный профессиональный рекорд. Я вообще не знаю, когда он в последний раз выигрывал бой. Пять лет назад?».

«Люди дрались во время пандемии коронавируса, а он не хотел биться, — продолжил Ковингтон. — Он отказывался от каждого боя, который ему предлагали. Тем временем все в Европе спокойно совершают перелеты и выступают в условиях коронавируса, а он просто сидит в стороне, пытаясь выбирать удобные бои. В UFC знают, что он отказался от многих боев и не был готов к бою. Я оставался наготове».

Ковингтон в настоящее время занимает первую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. В последнем бою Хаос победил Тайрона Вудли в пятом раунде.