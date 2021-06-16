Юсуф Раисов: «Если кто-то оскорбит меня, я посвящу жизнь тому, чтобы найти этого человека»

Боец АСА Юсуф Раисов поделился мнением о трештоке в ММА.

«Если меня кто-то оскорбит, я даже интервью где-то, что-то не буду давать, - сказал Раисов на Youtube-канале «Fight Show». - Я вот так — жизнь посвящу тому, чтобы этого человека найти. Потому что никто не имеет права оскорблять, во-первых, а, во-вторых, никто не имеет права называть твое имя, если у вас нет предстоящего поединка.



Я официально заявляю, даже если они соберут все деньги, я не оскорблю кого-то. Я к этому отношусь только как к спорту. Если мне кто-то сейчас скажет: «Скажи и тебя в UFC подпишут». Хотя это моя мечта, моя цель. Но я лучше завершу карьеру, чем кого-то оскорбить и потом ждать, пока оскорбят меня. За то, что твое имя назвали, любой мужчина должен спросить.



Вот боец Ковингтон — никто его не любит, ни один бразилец, ни один американец, я не видел его фанатов среди бойцов, чтобы кто-то хорошо назвал его из его зала. Я у ребят дагестанцев из его зала спрашивал, они говорят, что никто с ним даже не здоровается уже из американцев».

16 июля Раисов подерется с Алексеем Махно на турнире AMC Fight Nights в Москве.