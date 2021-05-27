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Сехудо бросил вызов Хасбику и Абдурозику

10:35
Генри Сехудо. Фото Instagram
Генри Сехудо. Фото Instagram
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо переключил свое внимание на дагестанского блогера Хасбика и таджикского певца Абдурозика.

«Дана Уайт, поскольку ты не хочешь дать мне в соперники «среднестатистического» Александра [Волкановски], что насчет этих двух гигантов?» — написал Сехудо в Instagram, опубликовав фотографию, на которой изображены Хасбик и Абдурозик.

Хасбулла, он же Хасбик, и Абдурозик страдают от генетического сбоя. В свои 17-18 лет они выглядят как 5-летние дети, а их суммарный вес на двоих — 35 кг.

Чеченский блогер Асхаб Тамаев организовал бой между Хасбиком и Абдурозиком. Видео уникальной схватки будет опубликовано на его одноименном ютуб-канале.

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