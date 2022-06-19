Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:08

Генри Сехудо поддержал российских бойцов после того, как Glory разорвала контракты со всеми россиянами

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) поддержал российских спортсменов после того, как лига кикбоксинга Glory расторгла контракты со всеми россиянами, в том числе с чемпионом в полутяжелом весе Артемом Вахитовым.

«Нам следовало бы разделять политику и спорт. Что бы ни происходило в мире, спорт преодолевает этот разрыв. Это самая что ни на есть дискриминация. Свободу российским спортсменам!» — написал Сехудо в Twitter.

Ранее руководство Glory заявило, что лига разорвала контракты с российскими бойцами в интересах карьеры и безопасности этих спортсменов.

Генри Сехудо
ММА
1
0
Читайте также
Как правильно выбрать купальник на пляж?
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сехудо ответил на вызов Яна: «Тебе следует вернуться в Дагестан и научиться бороться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости