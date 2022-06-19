Генри Сехудо поддержал российских бойцов после того, как Glory разорвала контракты со всеми россиянами

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) поддержал российских спортсменов после того, как лига кикбоксинга Glory расторгла контракты со всеми россиянами, в том числе с чемпионом в полутяжелом весе Артемом Вахитовым.

«Нам следовало бы разделять политику и спорт. Что бы ни происходило в мире, спорт преодолевает этот разрыв. Это самая что ни на есть дискриминация. Свободу российским спортсменам!» — написал Сехудо в Twitter.

Ранее руководство Glory заявило, что лига разорвала контракты с российскими бойцами в интересах карьеры и безопасности этих спортсменов.