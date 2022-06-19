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Сегодня, 15:11

Даниэль Кормье и боец UFC Фил Хоус поругались перед интервью на UFC on ESPN 37

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Фил Хоус (12-3) одержал на UFC on ESPN 37 победу техническим нокаутом во втором раунде над спарринг-партнером и другом Кормье Дероном Винне (7-3), после чего не сдержал эмоций и обратился после боя к Корьме: «Ты поставил не на ту лошадь! Да, ты, пес. Ты знаешь о чем я. Я остыну, и на следующей неделе ты можешь со мной подраться».

«Я не ставлю на бои, — ответил ему Кормье. — Веди себя уважительнее. Ты не побьешь меня». В конце концов Хоус успокоился и извинился перед бывшим двойным чемпионом UFC.

Хоус провел в UFC пять боев, и проиграл лишь один. Винне также провел в лиге пять поединков, но одержал верх только в двух из них.

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