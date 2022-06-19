Сехудо ответил на вызов Яна: «Тебе следует вернуться в Дагестан и научиться бороться»

Бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) и бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) устроили словесную перепалку в Twitter. Ян обвинил Сехудо в том, что он избегает боя с ним, а Сехудо заявил, что для него в приоритете бой за титул чемпиона.

«Эй, Генри Сехудо! Когда ты был на «пенсии», ты много разговаривал. Теперь настало время тебе подтвердить свои слова», — обратился в Twitter к Сехудо Ян, на что американец ответил: «Вот бы у тебя был титул, который я бы с удовольствием забрал. Тебе следует вернуться в Дагестан и научиться бороться, потому что ты проиграл борцу из третьего дивизиона «All-American». Глупо с твоей стороны вызывать олимпийского чемпиона после того поражения. Мне нужен титул».

На этом перепалка Яна и Сехудо не закончилась. Вскоре после ответа Сехудо россиянин написал: «Правда заключается в том, что ты завершил карьеру сразу после того, как я стал главным претендентом, и вернулся, когда я потерял титул. Теперь ты снова убегаешь, и это факты». «Ты дважды проиграл убогому Алджо, — парировал Сехудо. — Что бы с тобой сделал олимпийский чемпион и двойной чемпион UFC, который буквально переехал всех своих соперников? Я дам тебе 20 процентов скидку на подписку моих обучающих видео. Ты знаешь, что я буду следующим, кто получит титульный бой».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.