Генри Сехудо обратился к Дане Уайту с просьбой дать ему бой с О'Мэлли

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) готов подраться с Шоном О'Мэлли (16-1) в Австралии за временный титул чемпиона.

«Эй, Дана Уайт. Так как Дензел Стерлинг хочет продолжить свою рэп-карьеру (его можно называть Lil Power), как насчет того, чтобы устроить мне бой с Рональдом МетДональдом Шоном О'Мэлли в Австралии за временный титул чемпиона?» — написал Сехудо в Twitter.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.