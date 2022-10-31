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Сегодня, 08:05

Мовсар Евлоев хочет подраться с Кэлвином Каттаром

Давид Хачатрян
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) поддержал Кэлвина Каттара (23-7), который получил во время боя с Арнольдом Алленом (19-1) на UFC Fight Night 213 травму.

«Быстрого восстановления тебе, Кэлвин, — написал россиянин в Twitter. — Мне это знакомо. Возможно, время нашего возвращения идеально совпадает. Арнольду Аллену повезло, что ты получил во время боя травму».

Евлоев в настоящее время восстанавливается после травмы. Его возвращение в октагон состоится в 2023 году. Каттар получил травму в бою с Алленом 29 октября на UFC Fight Night 213 в Лас-Вегасе, США.

Кэлвин Каттар
UFC
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