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Сегодня, 03:27

Гаджиев о критике со стороны Карелина: «С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку?»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона Александра Карелина.

«Хочу задать ему вопрос. С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку? В мире, котором я живу, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлен об их деятельности. Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня лично, либо узнать о том, чем я действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки. Он, безусловно, выдающийся спортсмен. Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного кроме своих побед на Олимпиаде?» — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Карелин назвал Гаджиева «спекулянтом, который собирает сливки с того, чего не создавал».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadziev-otvetil-na-vypad-karelina-a-cto-on-sdelal-udivitelnogo-krome-svoix-pobed-na-olimpiade-52552/
Александр Карелин
Камил Гаджиев
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