Усман будет в углу Нганну в реванше с Миочичем
10:21
Камерунец Франсис Нганну сообщил, что чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман помогает ему готовиться к реваншу с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем.
Также тяжеловес подтвердил, что Усман будет его угловым в бою.
«Да, Усман будет в моем углу во время этого боя. Хорошо, что он здесь, так как его помощь очень важна в этот раз. Это очень решающий момент перед боем, поэтому мне очень важно взаимодействовать с Камару. Он будет в моем углу, и в основном будет помогать мне в борьбе. Это здорово», — сказал Нганну на видео, опубликованном на своем YouTube канале.
Матч-реванш Миочич — Нганну станет главным событием UFC 260, который состоится в ночь на 28 марта в Лас-Вегасе. В первом бою победу единогласным решением судей одержал Миочич.
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