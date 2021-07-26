Андрей Корешков через три недели проведет поединок в Bellator
21:00
Российский боец ММА и лидер команды «Шторм» Александр Шлеменко сообщил, что его ученик Андрей Корешков проведет поединок в Bellator через три недели на коротком уведомлении. Соперник пока не уточняется.
«Срочные новости! Андрею Корешкову назначили бой через три недели, Андрей летит в Америку сегодня, я через неделю, а все подробности сообщим после официального анонса! Проводили Андрея Корешкова в Америку! Совсем скоро, в августе Спартанец проведет свой следующий бой», – написал Шлеменко в Instagram.
Корешков последний раз выходил в октагон в феврале этого года, победив болевым приемом в первом раунде Адриано Родригеса в главном бою AMC Fight Night.
(Никита Карин)
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