Андрей Корешков через три недели проведет поединок в Bellator

Российский боец ММА и лидер команды «Шторм» Александр Шлеменко сообщил, что его ученик Андрей Корешков проведет поединок в Bellator через три недели на коротком уведомлении. Соперник пока не уточняется.

«Срочные новости! Андрею Корешкову назначили бой через три недели, Андрей летит в Америку сегодня, я через неделю, а все подробности сообщим после официального анонса! Проводили Андрея Корешкова в Америку! Совсем скоро, в августе Спартанец проведет свой следующий бой», – написал Шлеменко в Instagram.

Корешков последний раз выходил в октагон в феврале этого года, победив болевым приемом в первом раунде Адриано Родригеса в главном бою AMC Fight Night.

(Никита Карин)