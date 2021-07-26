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Андрей Корешков через три недели проведет поединок в Bellator

21:00
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Российский боец ММА и лидер команды «Шторм» Александр Шлеменко сообщил, что его ученик Андрей Корешков проведет поединок в Bellator через три недели на коротком уведомлении. Соперник пока не уточняется.

 

«Срочные новости! Андрею Корешкову назначили бой через три недели, Андрей летит в Америку сегодня, я через неделю, а все подробности сообщим после официального анонса! Проводили Андрея Корешкова в Америку! Совсем скоро, в августе Спартанец проведет свой следующий бой», – написал Шлеменко в Instagram.

Корешков последний раз выходил в октагон в феврале этого года, победив болевым приемом в первом раунде Адриано Родригеса в главном бою AMC Fight Night.

(Никита Карин)

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRvMIs2LhCw/

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