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Бозер нокаутировал Сен-Пре на UFC Fight Night 190

01:18

В поединке турнира UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США) канадский боец ММА Таннер Бозер победил представителя Гаити Овинса Сен-Пре.

Поединок проходил в рамках тяжелого веса и был со-главным событием турнира. Бой был остановлен во втором раунде. Бозер победил техническим нокаутом.

29-летний канадец одержал 20-ю победу в ММА при восьми поражениях и одной ничьей. У его 38-летнего соперника 25 побед и 16 поражений.

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