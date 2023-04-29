Галиев заявил, что многие молодые бойцы из уважения не хотят с ним драться

Российский ветеран ММА Венер Галиев рассказал, что многие молодые бойцы отказываются с ним драться из-за уважения.

«Я не хочу называть имена. Все молодые ребята, у нас большая разница в возрасте. Многие просто из уважения не будут со мной драться. Может я назову его имя, а он скажет: «Я вас уважаю и не буду с вами драться». Я не спрашиваю об этом и не прошу подраться с кем-то конкретным, но понимаю, что не все соглашаются. Мне так кажется, но надо спросить у матчмейкеров. Когда они называют мне имя, значит он уже дал согласие. Я обычно сразу соглашаюсь. Еще ни разу не было, чтобы мне назвали имя, а я сказал: «Нет, не буду». Мне называют имя, а я говорю: «Все готов, давайте», — цитирует Галиева MMA.Metaratings.ru.

Галиев выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. На его счету 33 победы и 13 поражений в 46 боях.