Галиев: «Закончу выступать, если мной начнут вытирать ковер или подведет здоровье»

Российский боец Венер Галиев ответил на вопрос, как долго планирует выступать в смешанных единоборствах.

«Не знаю, ничего не загадываю. Пока получаю удовольствие от тренировок и выступлений. Пока есть результат, буду выступать. Вот сейчас что-то из этого пропадет или начнут мной ковер вытирать, или начнутся травмы, или здоровье подведет. Пока все это есть, я готов выступать. Но надо, чтобы я и лиге остался интересен. У меня еще два боя по контракту, может, они его не продлят. Если честно, пока не охота заканчивать. Когда долго сижу дома, мне не хватает какого-то адреналина», — цитирует Галиева MMA.Metaratings.ru.

Галиев выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. На его счету 33 победы и 13 поражений в 46 боях.