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ММА

29 апреля, 18:59

Галиев: «Если Александр Емельяненко выступает, то он молодец»

Алина Савинова
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Российский боец Венер Галиев рассказал, как относится к поп-ММА.

«Я понимаю, что это немного другая направленность, другая аудитория. Но это все равно профессиональный спорт, люди зарабатывают. Нормально к этому отношусь. Конечно, приходится при этом работать не только кулаками, но и много болтать и эпатажно себя вести. Но это такая особенность у этих промоушенов», — цитирует Галиева Metaratings.ru.

Также он высказался о возвращении Александра Емельяненко в смешанные единоборства.

«Я не слежу за Александром Емельяненко, поэтому мне сложно это комментировать, но если он выступает, то молодец. Не хочу ни его, ни кого-то другого обидеть, поэтому мне больше сказать нечего», — добавил он.

26 мая Александр Емельяненко проведет поединок по правилам ММА с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ерошовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/galiev-esli-aleksandr-emelyanenko-budet-vystupat-to-on-molodec-247190/
Александр Емельяненко
ММА
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