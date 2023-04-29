Галиев: «Если Александр Емельяненко выступает, то он молодец»

Российский боец Венер Галиев рассказал, как относится к поп-ММА.

«Я понимаю, что это немного другая направленность, другая аудитория. Но это все равно профессиональный спорт, люди зарабатывают. Нормально к этому отношусь. Конечно, приходится при этом работать не только кулаками, но и много болтать и эпатажно себя вести. Но это такая особенность у этих промоушенов», — цитирует Галиева Metaratings.ru.

Также он высказался о возвращении Александра Емельяненко в смешанные единоборства.

«Я не слежу за Александром Емельяненко, поэтому мне сложно это комментировать, но если он выступает, то молодец. Не хочу ни его, ни кого-то другого обидеть, поэтому мне больше сказать нечего», — добавил он.

26 мая Александр Емельяненко проведет поединок по правилам ММА с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ерошовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».