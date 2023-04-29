Галиев — о Федоре Емельяненко: «Мы с ним давно знакомы, вместе были в сборной России по боевому самбо»

Российский ветеран ММА Венер Галиев рассказал о своем знакомстве с Федором Емельяненко.

«Вот Федор недавно провел последний бой, а больше я не знаю, кто еще может драться из нашего поколения. Но Федор начал выступать немного позже меня. Мы были в сборной России по боевому самбо, и я в «Ред Дэвил» приезжал к нему на тренировки, так что знакомы с ним давно. Кроме того, сейчас я президент Федерации ММА Свердловской области, а Федор — президент Союза ММА, поэтому пересекаемся с ним по работе и сейчас», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Галиев выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. На его счету 33 победы и 13 поражений в 46 боях. Также он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо и чемпионом мира по панкратиону.