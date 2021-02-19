Гаджиев заявил, что у Тарасова есть шансы в бою с Кокляевым

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

В одном из поединков встретятся тяжелоатлет Михаил Кокляев и видеоблогер Артем Тарасов.

- 20 февраля состоится боксерский вечер с участием Михаила Кокляева, Максима Новоселова и Вячеслава Дацика. Он вам интересен?

— Может быть, я схожу туда, если пригласят.

— А по поединкам?

— Артем Тарасов и Кокляев — маленький с большим. Это всегда интересно.

— У маленького есть шанс?

— Есть. Тарасов — хороший боец. Он может дать жару, двигаться так, что Миша устанет. Если Кокляев не приложится в первые три раунда, дальше ему будет тяжело.

— Александр Волков недавно победил Алистара Оверима. Растет ли он как боец, и какие у него перспективы?

— Через бой он может драться за титул. Он на хорошей победной полосе. Что он вырос — очевидно. Я рад. Молодчик Саня. Видна большая тяжелая и нудная работа. У него были падения, взлеты и поражения после которых он поднимался и прибавлял. Он даже физически окреп. Саня — топ

Напомним, РЕН ТВ будет транслировать турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире.