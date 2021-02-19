Волков рассказал о ключевой ошибке Кокляева

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, почему тяжелоатлет Михаил Кокляев не смог ничего сделать в бою с Александром Емельяненко.

«Михаил совершил ошибку в бою с Александром, — цитирует Волкова «РЕН ТВ». — Он слишком распылялся в своей подготовке. В частности, на съемки в видеоблогах о своем тренировочном процесса. Рассказывал, с кем бы ему потренироваться. Бывает, готовишься к бою, у тебя один или два тренера, выходишь на ринг и не знаешь, как начать поединок с оппонентом, просто теряются мысли. А Кокляева было 20 тренеров, еще 30 советчиков, 40 спарринг-партнеров. Все ему советовали, у них же больше опыта, чем у него. В голову ему все мысли закинули. Он вышел, и во время боя при стрессе не было четкой мысли, что делать. У него вполне была выигрышная стратегия, хотел бой довести до последнего раунда, до решения судей. Если бы он работал в другой манере, то получилось бы: где-то надо было клинчевать, где-то защищаться в глухой обороне. Ни в коем случае не надо было налетать на Саню и пытаться его с открытым лицом нокаутировать. Это самый простой способ получить удар навстречу, джеб или прямой. Ты можешь быть нокаутированным, когда просто на человека летишь. Это самая большая ошибка. В этом плане, к сожалению, он начал ошибаться. Но, в целом, шансы довести бой до решения судей были. Просто он не занимался с одним тренером, который ему эту мысль правильно бы внушил и положил в голову, чтобы она оставалась там от начала и до конца поединка. А когда все вокруг на тебе пытаются «хайпануть», потренироваться с тобой, чтобы выложить видос в интернете... Когда все говорят: «Какой у тебя сильный удар, ты сейчас ударишь и нокаутируешь», естественно, у бойца появляется вера в себя.

Но, к сожалению, такая масса не дает сильных преимуществ в ударе. В ударе очень много технических моментов, взрыва. К тому же, с каждой минутой удар, к сожалению, теряет силу, человек устает, после 2-3 минуты эти удары не несут опасности для оппонента, который сможет открыто «встречать». Это и произошло с Михаилом. Да, он попал в начале, неожиданно для Александра, но на этом все закончилось. Александр поменял манеру, стал бить встречно в открытую голову. Если Михаил профессионально хочет заниматься боями, а не видеоблогингом, то надо заниматься спортом, боксом. Тогда будет намного лучше результат».

— Михаил Кокляев вернулся, будет драться с блогером, бойцом ММА Артемом Тарасовым. По Вашему мнению, как пройдет поединок?

— Я думаю, что Тарасов вполне может выиграть решением. Я видел, что Михаил прибавляет в боксе, стал лучше, но пока еще пропускает удары, пока не очень хорошая у него выносливость. Тарасов, скорее всего, если он грамотно построит план на бой, если он хотя бы немного готовился, то будет просто «липнуть», закидывать оверхенды. Такими ударами он сможет достать соперника. Артему сложно будет работать джебами. Я думаю, что по ударам Тарасов, скорее всего, победит. Михаилу будет сложно работать на ближней дистанции с низким оппонентом, это тоже определенные технические элементы. Судя по тому, что я вижу, Кокляев сейчас спаррингует с большими ребятами, а не с маленькими. Работать на короткой дистанции тоже надо уметь. У Тарасова здесь будет преимущество. Вряд ли он нокаутирует Михаила, вряд ли Михаил нокаутирует Тарасова.

Напомним, Кокляев проведет поединок с видеоблогером и бойцом Артемом Тарасовым.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.