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Волков рассказал, кого из братьев Емельяненко считает сильнее

16:17

Российский боец UFC Александр Волков поделился мнением о том, кто из братьев Емельяненко сильнее.

«Он лучше разбирает оппонентов, у него лучше работает бойцовский IQ, он может перестроиться по ходу боя. Александр физически сильнее и не обделен талантом, схватывает любую технику. Но в этом его проблема: обычно талантливые люди, к сожалению, думают, что дается все просто так.

Они могут потренироваться и решить, что все дается легко. Уйдут и не будут к работе относиться дисциплинированно, как те люди, у которых нет таланта и которым приходится много работать над собой. по таланту Александр намного выше, но Федор более трудолюбивый, думающий спортсмен, дисциплинированный боец. Поэтому он, конечно, поединок бы выиграл, безусловно», — цитирует РЕН ТВ Волкова.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/804237-boets-mma-volkov-rasskazal-kto-silnee-iz-bratev-emelianenko

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