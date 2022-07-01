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Гаджиев считает, что Хабиб самый доминирующий боец UFC

Виктория Кравченко
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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал включение российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.

«Абсолютно достоин. Я считаю, что это самый доминирующий боец, честно, возможно, за всю историю UFC», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kamil-gadziev-xabib-samyi-dominiruyushhii-boec-za-vsyu-istoriyu-ufc-42150/
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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