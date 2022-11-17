Гаджиев разрешил Шаре Буллету подраться с Рагозиным в RCC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с журналистами заявил, что не стал препятствовать проведению 3 декабря боя между Шарабутдином Магомедовым (ака Шара Буллет) и Михаилом Рагозиным на турнире RCC.

Ранее Гаджиев выразил недоумение, что такой бой был назначен без его ведома, потому что у Шары Буллета есть подписанный контракт на бой с Владимиром Минеевым в Fight Nights (поединок запланирован на март).

— То, что он подписал контракт на бой в RCC с Михаилом Рагозиным, как к этому отнеслись?

— Я возмутился. Просто мы после этого созвонились с Шарой и Николаем Клименко (исполнительный директор RCC. — Прим. «СЭ») и нашли общий язык. Николай нашел нужные слова. В данной ситуации нужно говорить: «У нас такая ситуация, давай ее выруливать». В принципе, он так и выразился. А Шара говорит: да у меня здесь недоразумение, я думал, что менеджеры мне так сказали, а выяснилось, что вот так. Я уже понял, что вредничать... Мне важно было обоих услышать. Я говорю Шаре: «Это странно. Ты 18-го не дерешься, а 3-го дерешься...» Он говорит: «Но есть же разница между 18-м и 3-м». Согласен, есть, две недели имеют значение. Тем более речь идет о более комфортном для него сейчас виде спорта — ММА. Дальше видно будет. Как бы Рагозин эту ситуацию не перезагрузил с ног на голову.

— А с юридической точки зрения как это все выглядит?

— С юридической точки зрения я направляю письмо Шаре и RCC. И Шара или не выступает — потому что не имеет права, или нарывается на штраф и так далее. Но никто не хочет до этого доводить, потому что в этом случае RCC нарушает принципы взаимодействия внутри индустрии. Коля это понимает. Он говорит: «У меня такая ситуация. Я не знал. Давай решать». Он же мне не враг, не оппонент. Я говорю: «Ну, хорошо. Понимаю, что я завтра тоже могу [в таком ситуации оказаться]». Он говорит: «Я уже сделал анонс». Я говорю: «Коля, это не твоя задача проверять в данном случае Шару и его менеджеров. Но, исходя из опыта, может, и стоило это сделать». Он: «Сейчас я это все уже понимаю. Не будеь анонса, мне было бы легко разговаривать. А сейчас уже есть анонс». Я говорю: «Ладно, все, делайте этот бой. Давай дальше поглядим. Но мне еще надо с Шарой поговорить».

— То есть какое-то наказание все равно будет?

— Не, ну сейчас что, слушай... Наказание — знаешь, как... Думаю, что Шара, который не очень приятную ночь провел в думках о том, что нужно выходить... Я ему сказал: «Шара, ты отличный боец, хороший парень. Но это непрофессионально. Выходи уже на новый уровень». И я думаю, он это признает. Он понимает, что это тоже часть его работы. В этих вещах ты тоже должен развиваться. Шара это понимает. Он вообще не глупый парень, достаточно образованный. Думаю, это прецент. И впредь он будет к таким вещам более внимательно относиться. Как и Коля. Как и я, наверное. Для нас для всех это наука определенная.

— Если Шара проиграет, то слетит с титульного боя против Минеева?

— Однозначно. Ну, а как? Тогда Рагозин скажет: «За что они там дерутся? А я что?» Мы себя в такое положение не поставим.