Усман Нурмагомедов сделал вес перед титульным боем на Bellator 288

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов уложился в лимит легкой весовой категории перед встречей с чемпионом Bellator бразильцем Патрики Фрейре, сообщает MMA Fighting.

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Вес российского спортсмена составил 70,21 кг (154,8 фунтов), показатель его оппонента — 69,85 кг (154 фунта).

За всю карьеру в ММА 24-летний Нурмагомедов одержал 15 побед и не потерпел ни одного поражения. В активе 36-летнего Фрейре — 24 выигранных боя и 10 проигранных встреч.