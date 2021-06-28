Гаджиев отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о словах Моргенштерна про запрет MMA в ответ на предложение Александра Шлеменко запретить творчество российского рэпера.

«До него это говорил Сан Саныч Карелин. Почему мы не возмущаемся, когда это говорит Карелин. А когда об этом говорит Моргенштерн, то многие возмущаются. Я ничего в его фразе не увидел. Задолго до него более уважаемые люди это говорили, поэтому предлагаю из его фразы не делать проблем. Наверное, Моргенштерн прочитал Сан Саныча и повторил его. Ну и за что нам ругать Карелина или Моргенштерна? Это их позиция. Они имеют на это право. Плевать Алишер хотел на это все, он просто хайпит» , — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее российский исполнитель заявил, что ММА подает плохой пример детям: «Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю».

Не так давно певец подвергся критике со стороны бойцов MMA за свое творчество. Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.