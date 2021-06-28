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Гаджиев — о бое Моргенштерна со Шлеменко: «Для Алишера это будут самые быстрые деньги»

14:25
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный бой между рэпером Моргенштерном и бойцом ММА Александром Шлеменко.

«Этот бой невозможен по двум причинам. Первое: одному столько не заплатят (Моргенштерн запросил за бой 20 млн долларов). Второе: между Шлеменко и Моргенштергом огромная пропасть с точки зрения того, что они представляют из себя как спортсмены. Это нельзя будет назвать боем. Мне не было бы интересно организовывать данный поединок, потому что он продлится одну минуту. Смысл? Ну выйдет Моргенштерн с Шлеменко, ляжет в первом раунде. Получается, что для Алишера это будут самые быстрые деньги» , — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Моргенштерн в интервью Youtube-каналу Gazgolder заявил о готовности выйти на бой против бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко.

Шлеменко — бывший чемпион Bellator в среднем весе. За свою карьеру он провел 74 поединка по правилам ММА, ему удалось одержать 60 побед. Помимо этого боец потерпел 13 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

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