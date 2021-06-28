Шлеменко объяснил, почему назвал Моргенштерна чертом

Российский боец ММА Александр Шлеменко объяснил, почему назвал рэпера Моргенштерна чертом.

28 июня Моргенштерн заявил о готовности выйти на бой против Шлеменко за 20 миллионов долларов.

«Хочу еще раз обозначить свою позицию и объяснить, зачем я обратил внимание на этого человека. Я не знал, кто это такой, мои дети тоже не знали, кто это, но мне начали говорить, чтобы я об этом высказался. Как медийный человек, как противоположность этому, а еще как человек, который отстаивает традиционные ценности, я решил обозначить, кто это такой. То есть предоставить право выбора: вы либо с ним, либо с нами.

Поэтому я и сказал, кто это, я о нем вспомнил и выразил свою позицию. Дальше остался выбор за родителями, потому что все эти персонажи бьют по вашим детям, а дети — это чистый лист бумаги. Они мало защищены и не понимают, к чему это может привести. Поэтому мне нужно было обозначить его, а дальше выбор за вами», — сказал Шлеменко в Instagram.

Боец дал совет, как уменьшить негативное влияние на детей.

«Бой с Моргенштерном? Это просто смешно. Я понимаю, зачем это нужно им, — это хороший пиар, хайп. У меня такой задачи не было, я просто должен был обозначить и сделал это первый, а также показал выбор. Хочу всех предупредить, попросить: не обращайте вы на них внимания. Ведь чем меньше мы это делаем, тем быстрее они уйдут.

Следить нужно за своими детьми, телефонами, которые вы им даете, их тик-токами, социальными сетями, а также за тем, что они смотрят и с кем они общаются, — это куда важнее. Определяйте героев, на кого ваши дети будут равняться, а лучше будьте ими сами. А этих персонажей нужно вычислять, определять и больше про них не вспоминать», — подытожил спортсмен.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. Он считает, что этот вид спорта подает плохой пример молодежи.