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Моргенштерн снова предложил запретить ММА и ввести цензуру

13:46
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram

Российский рэпер Моргенштерн предложил ввести цензуру и запретить ММА. Об этом он написал в сториз своего Instagram.

«А еще к вопросу о том, кто хочет быть следующим... Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг дургу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал Моргенштер.

Напомним, не так давно певец подвергся критике со стороны бойцов MMA за свое творчество.

В частности, российский боец ММА Александр Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

Шлеменко о деле против Моргенштерна: «Родители его ненавидят за то, что он ведет их детей на погибель»

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