Гаджиев о жестких словах Емельяненко в адрес Гусейнова: «Это билет в один конец»

Президент AMF Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал жесткие слова Александра Емельяненко в адрес средневеса Артура Гусейнова. Ранее тяжеловес раскритиковал Гусейнова, назвав средневеса дагестанской свиньей.

«Это билет в один конец, — сказал Гаджиев в интервью Александру Лютикову. — После этого каких-то компромиссов не может быть. Они либо разберутся на улице, либо в клетке. Хотя, по большому счету, я не призываю на улице решать. Мне в первую очередь было бы интересно как зрителю посмотреть на это в клетке, потому что уличной разборки мы не увидим».

«Я не знаю, почему Саша вообще не стесняется в выражениях в отношении Артура, — продолжил Гаджиев. — Может быть, так к нему относится, может быть, такая у них предыстория. Одно дело, профессиональные претензии, другое — крайности, в которые они впали. Разборки неминуемы, и, я надеюсь, разбираться будут в клетке».

27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре Александр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса удушающим приемом в первом раунде. Сразу после боя Гусейнов назвал выступление Емельяненко позором и стыдом.