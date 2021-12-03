Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Адлан Амагов о том, как нокаутировал Джона Джонса: «Я ему в печень попал и уронил»

13:17

Бывший боец UFC и Strikeforce россиянин Адлан Амагов рассказал, как во время спарринга нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе американца Джона Джонса.

«Да, было. Это было во время спарринга. Я его поймал. Он, когда правый прямой бил, я ему навстречу ударом с разворота ногой в печень попал и уронил. Так получилось», — сказал Амагов в последнем выпуске пресс-конференции Hardcore MMA.

На счету 35-летнего Амагова в ММА 14 побед, 2 поражения и 1 ничья. Последний бой он провел в августе 2016 года на турнире League S-70, выиграв болевым приемом у Дирлея Броенструпа. Спустя некоторое время Амагов завершил карьеру.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
В «Арктик СПГ – 2» ответили на сообщения о запрете Франции финансирования проекта
0