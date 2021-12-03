Шлеменко отреагировал на задержание Чоршанбиева за езду без прав: «Точно не умный поступок»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на задержание бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева.

«Ездить без прав, да еще при этом снимать, как ты гоняешь, — точно не умный поступок. И, однозначно, это отрицательный пример. Насколько я заметил, сейчас после резонансного ДТП полиция стала жестко реагировать именно на пропаганду такой езды. Потому что это толкает молодых на подобное поведение. Когда ты нарушаешь правила, ты виноват, но когда ты еще это и пропагандируешь, ты виноват вдвойне», — сказал Шлеменко «СЭ».

26-летнего бойца задержали после гонок по Лефортовскому тоннелю, и доставили в отдел. Чоршанбиева привлекли за отсутствие полиса ОСАГО, а также за отсутствие водительского удостоверения.