Гаджиев о третьем бое Минеева и Исмаилова: «Вова готов. Не хочет только Мага»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о потенциальном третьем бое между чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Магомедовым Исмаиловым.

«Я очень хочу этот бой. Вова тоже хочет. Он же здесь — в этом зале. Он готов. Сейчас не хочет только Мага. Это же все знают, все слышать. Вова готов. Еще раз: это не означает, что Мага где-то, как-то и так далее. Не буду так говорить. Может быть, Мага хочет карьеру где-то чуть перезагрузить, восстановиться. Может быть, не совсем верит в то, что сейчас может у Вовы выиграть, понимая, как прошлый бой сложился, а также, кстати, позапрошлый [бой] тоже. Минеев всегда готов, он всегда об этом говорил», — сказал Гаджиев журналистам на турнире по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове.

Первый бой между Минеевым и Исмаиловым состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью. Реванш прошел в октябре 2021 года в Красной Поляне — Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.