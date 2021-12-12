Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с журналистами на турнире по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове дал социальную оценку популярности смешанных единоборств.

— У вас нет ощущения, что к концу года в ММА чуть многовато стало такого — «общее», «хозотряд», «какой масти», «какой шерсти»?

— Давайте так: ММА — это все равно спорт для маргиналов. Так было, есть и будет. И пусть никто не огорчается, потому что в прошлый раз, услышав слово «маргиналы», все напали на меня. Я, во-первых, сам занимался спортом, и это не ММА в чистом виде, а в том виде, в котором оно существовало раньше.

Во-вторых, я этим занимаюсь на профессиональном уровне уже 11 лет, и я делаю это сознательно. Но этот жаргон вполне приемлемый, вполне понятный. Я не получаю большого удовольствия от того, что разговор идет на таком сленге, как и от тех разговоров, которые идут между Артуром Гусейновым и Сашей Емельяненко. Там немножко не тюремная тема, а больше такая... Вообще не та. Станет ли этого меньше или нет? Я думаю, что станет, потому что ни тот, ни другой заход не увенчались успехом. Вагаб Вагабов, в принципе, ничего не добился, начав качать в эту сторону, и АЕ [Александр Емельяненко] с Артуром тоже ничего не добились".