Наказанный депортацией Чоршанбе имеет финансовый долг перед Fight Nights

Таджикский боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев имеет финансовый долг перед AMC Fight Nights, сообщили президент промоушена Камил Гаджиев журналистам на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове.

— Чоршанбе Чоршанбиева депортируют из России. Насколько это сильный удар по российским поп-ММА?

— Во-первых, депортируют или нет — это большой вопрос. Во-вторых, это не удар по поп-ММА, потому что, как мне кажется, Чоршанбе уже далеко не самый обсуждаемый персонаж. Хайп вокруг него немножко успокоился, и это, возможно, по той причине, что он не выступает. Если бы он выступал, то да. Поэтому его не видно и не слышно особо, и что уж тут...

— Вы как-то назвали Чоршанбе проектом AMC Fight Nights.

— Так и было.

— Интересно, вы по-прежнему помогаете ему? Или вы уже порвали с ним связи?

— Не, я на самом деле очень сильно остыл к Чоршанбе, потому что, когда пришло время выполнять свои обязательства, Чоршанбе затроил.

— Можете конкретизировать?

— Если конкретно, то он получил гонорар за бой и тот процент, который полагался Fight Nights по договору, я еще не говорю про простое мужское рукопожатие, которое было, он его не выплатил. Не выплатил и находил какие-то причины, но мы сели и поговорили, и стало понятно, что он должен эти деньги платить. Он снова куда-то исчез, на связь не выходит — ни он, ни его менеджер. Я к нему просто остыл.

— Уместно сказать, что Чоршанбе кинул AMC Fight Nights?

— Нет, Чоршанбе кинет Fight Nights ровно в тот день, когда он скажет, что он отказывается эти деньги платить, но он же так не сказал. Он сказал, что он буду драться в последствии отдаст. Пока после этого боев у него не было. Посмотрим, насколько его слова не расходятся с делом.

— Готовы ли вы простить ему эту сумму?

— Конечно, нет. Почему я должен простить? Понимаете, в чем дело: человек приносит то, что он тебе должен принести — я говорю не только про ММА, а вообще — ты у него берешь эти деньги, жмешь ему руку, говоришь, что он молодец, и сразу же ему эти деньги обратно отдаешь. Потому что он сделал то, что он должен был сделать как мужчина и порядочный человек. А как поступить — это ваше право. Я не говорю, что именно так было бы с Чоршанбе, но по крайней мере мне было бы приятно, что он выполняет свои обязательства. Повторюсь, у него есть такой шанс, так как он вроде бы сказал, что у него будет следующий бой, и он там все выполнит. Если это так, то молодец, если нет — будем разговаривать на другом языке. Может быть, чисто на юридическом языке. Посмотрим. Дело в том, что у меня нет с ним каких-то историй отношений, я видел его три раза в жизни, у меня к нему каких-то эмоций нет, чтобы идти, разочаровываться или разбираться. Нет. Юрист подготовит бумагу, мы отправим, а он пускай бодается. И там без шансов на самом деле. Бумага есть бумага.