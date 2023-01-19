Жена Емельяненко — о презентах мужу в Чечне: «Кадыров подарил два «Мерседеса». Один Саша проспорил»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала о подарках, которые мужу сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в то время, когда Александр тренировался в клубе «Ахмат».

— Какое-то время Саша был бойцом грозненского клуба «Ахмат», дружил с главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.

— Крутой дядька.

— Как раз хотела спросить, какие эмоции он у тебя вызывает?

— Прям крутой, на него смотришь — настоящий мужчина, от него какой-то дух идет. Со стержнем человек. Серьезное впечатление произвел.

— А что больше всего поразило?

— Не знаю, у меня лично не было с ним какого-то очень длинного диалога. По-моему, после одного из боев Саши на турнире Рамзан Ахматович устроил праздник для всех бойцов, пригласил звезд. Мы немного пообщались. Но у него то ли энергетика такая... Ты просто стоишь и смотришь с открытым ртом. Даже не знаю, как объяснить.

— Это на уровне ощущений?

— Да.

— Многие знают, что Рамзан Ахматович — достаточно жесткий человек. Так понимаю, что он участвовал в тренировках с Сашей. Знаешь какие-то истории, жесткач случался?

— Про жесткач не знаю, но он часто приезжал на занятия. Помню, они отжимались — кто сколько раз сделает. Не на слабо, а просто. Рамзан Ахматович, кстати, тренируется, как настоящий профессиональный спортсмен, проделывает такой объем работы... Не просто человек, который ходит в зальчик, — может наравне подтягиваться, приседать, поднимать тяжести. Помню, какие-то батлы вдвоем с Сашей устраивали, что-то потом выкладывали в соцсети — кто сколько раз что сделает.

— Также всем известно, что Рамзан Ахматович очень щедр и дарит своим спортсменам дорогие подарки. Саше какие-то презенты делал?

— Да, два «Мерседеса».

— А тебе?

— А мне — нет. Мне муж подарил.

— Один из них?

— Нет!

— Как же так? Куда ему два?

— Поделили машины между Грозным и Москвой. Потом Саша один из этих «Мерседесов» проспорил и отдал.

— Кому?

— Патриоту (Абузайд Висмурадов, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. — Прим. «СЭ»).

— Ничего себе! Нормальные споры.

— Да, там «Мерседесы» туда-сюда ходят.