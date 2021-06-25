Гаджи Автомат: «В бою на голых кулаках победил бы Немкова в первом раунде»
13:00
Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов, отвечая на вопросы подписчиков YouTube-канала «Ушатайка», выразил мнение, что в кулачном поединке победил бы чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова уже в первом раунде.
— В чате все спрашивают: что думаете по поводу Вадима Немкова и смогли бы его победить?
— На кулаках?
— Да.
— Да спокойно. В первом раунде.
На счету 29-летнего Немкова 14 побед и 2 поражения в ММА. У 32-летнего Наврузова 5 побед в 5 боях на голых кулаках в лиге Top Dog.
Полностью интервью с Гаджи Наврузовым читайте скоро на сайте «СЭ»
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