Александр Волков — Сирил Ган: прогноз Адама Яндиева на бой UFC Fight Night
Российский боец ММА Адам Яндиев поделился с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Александра Волкова против Сирила Гана в главном событии турнира UFC Fight Night.
«Желаю Александру успехов в этом бою. Не знаю, как Волков готовился, но обычно он подходит к боям очень хорошо. Он серьезный боец, предстоит ответственный бой. Нет сомнений, Александр заряжен на все сто процентов. Будем болеть», — сказал Яндиев «СЭ».
Победитель этого поединка станет следующим претендентом на титул тяжелого веса. Бой состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США).
На счету 32-летнего Волкова 41 бой в ММА, 33 победы и восемь поражений. 31-летний Ган одержал победы во всех своих восьми поединках ММА.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Александр Волков — Сирил Ган.
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