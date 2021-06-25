Гаджи Автомат считает, что в мощи удара не уступает Нганну: «Кто-то из нас лег бы сразу»

Боец на голых кулаках Гаджи Автомат Наврузов в интервью «СЭ» поделился мнением насчет того, как бы сложился его кулачный поединок с чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну.

— Вы говорили, что бой с Нганну на голых кулаках — поединок мечты. Как бы вы с ним бились?

— Да так же, как и всегда. Кто-то из нас лег бы сразу. Как я вижу: за год-полтора вынесу еще человек пять в голых кулаках, по боксу еще кого-нибудь вынесу, а Нганну вынесет пару человек в UFC. По-любому надо будет какой-то большой бой делать. Я просто смотрю на свою карьеру и думаю, с кем еще можно подраться за огромные бабки. Будет у меня 15-0, по-любому же могут в Европе сделать бой. Осталось все оставшиеся бои сделать так же по красоте. Выходить и ронять в первом раунде, показывать красивые бои.

Было бы очень здорово подраться с Нганну. Считаю, что в мощи удара ему не уступаю. Почему на кулаках? Потому что он выступает в UFC, это лучшая лига, бороться там умеют все. Да и физически он одарен. Если бы я с детства борьбой занимался — еще ладно. Я могу поехать в Дагестан, провести несколько сборов и выйти на определенный уровень, подраться в Fight Nights, но не в UFC. Выходить против бойцов UFC по правилам ММА — так себе затея. Надо реально смотреть на вещи. Вот на кулаках бы вышел против Нганну спокойно.

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