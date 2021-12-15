Гаджи Автомат с победы нокаутом дебютировал в Mahatch FC

Бывший тяжеловес кулачной лиги Top Dog россиянин Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат дебютировал в Mahatch FC поединком против представителя Украины Андрея Мовчана.

В данном противостоянии, которое было остановлено во втором раунде, победу нокаутом одержал Наврузов.

Наврузов и Мовчан возглавили кард турнира Mahatch FC, который проходил 14 декабря в Киеве.

26 ноября в Москве в студии РЕН ТВ Наврузов провел первый поединок по правилам профессионального бокса. Тогда Автомат судейским решением выиграл у ветерана бокса и кикбоксинга Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада.