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Гаджи Автомат с победы нокаутом дебютировал в Mahatch FC

01:13
Гаджи Наврузов. Фото ua-rating.com
Гаджи Наврузов. Фото ua-rating.com

Бывший тяжеловес кулачной лиги Top Dog россиянин Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат дебютировал в Mahatch FC поединком против представителя Украины Андрея Мовчана.

В данном противостоянии, которое было остановлено во втором раунде, победу нокаутом одержал Наврузов.

Наврузов и Мовчан возглавили кард турнира Mahatch FC, который проходил 14 декабря в Киеве.

26 ноября в Москве в студии РЕН ТВ Наврузов провел первый поединок по правилам профессионального бокса. Тогда Автомат судейским решением выиграл у ветерана бокса и кикбоксинга Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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