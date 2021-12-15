Эдгард Запашный: «Федор Емельяненко не послушал брата. И подарил мне свои перчатки»

«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко. В интервью «СЭ» Запашный рассказал, при каких обстоятельствах Последний Император подарил ему свои перчатки.

— Когда-то мы делали первое большое интервью в жизни Федора. Поняли — открывается он далеко не сразу. И не каждому.

— Это точно!

— Когда почувствовали, что Федор вас «подпустил»?

— Первый и самый трогательный момент — в Питере. Заглянул в раздевалку в тот вечер, когда он объявил об окончании карьеры. Стояли вдвоем с Сашей Емельяненко. Я подошел к Федору сбоку и тихо произнес: «Перчатки подари». А Саша не оценил!

— В какой форме?

— Сказал Федору: «Не делай этого!»

— Почему?

— Понимал их ценность. Но Федор молча снял — и протянул мне. Всю минуту, пока разматывал, Саша пытался его остановить! Даже бросил фразу: «Я тебе их потом продам. Сам поймешь, что ты сейчас отдаешь. Это твои последние перчатки...» Федор был непреклонен!

— Удивительная история.

— Вот тут я понял: наверное, какое-то место в жизни Федора занимаю. Раз не послушал брата. Отдал такую ценную вещь.

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