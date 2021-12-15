Эдгард Запашный: «Федор Емельяненко не послушал брата. И подарил мне свои перчатки»
«Спорт-Экспресс» по традиции определил «Читателя года». Им стал Эдгард Запашный — знаменитый дрессировщик, большой поклонник бокса и ММА, друг Федора Емельяненко. В интервью «СЭ» Запашный рассказал, при каких обстоятельствах Последний Император подарил ему свои перчатки.
— Когда-то мы делали первое большое интервью в жизни Федора. Поняли — открывается он далеко не сразу. И не каждому.
— Это точно!
— Когда почувствовали, что Федор вас «подпустил»?
— Первый и самый трогательный момент — в Питере. Заглянул в раздевалку в тот вечер, когда он объявил об окончании карьеры. Стояли вдвоем с Сашей Емельяненко. Я подошел к Федору сбоку и тихо произнес: «Перчатки подари». А Саша не оценил!
— В какой форме?
— Сказал Федору: «Не делай этого!»
— Почему?
— Понимал их ценность. Но Федор молча снял — и протянул мне. Всю минуту, пока разматывал, Саша пытался его остановить! Даже бросил фразу: «Я тебе их потом продам. Сам поймешь, что ты сейчас отдаешь. Это твои последние перчатки...» Федор был непреклонен!
— Удивительная история.
— Вот тут я понял: наверное, какое-то место в жизни Федора занимаю. Раз не послушал брата. Отдал такую ценную вещь.
Полностью интервью с Запашным читайте скоро на сайте www.sport-express.ru и в ближайших номерах газеты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю