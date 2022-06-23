Гаджи Автомат рассказал о дебюте в ММА в лиге AMC Fight Nights

Звезда кулачных боев и боксер Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат планирует дебютировать в ММА поединком в лиге AMC Fight Nights.

«Могу ли я оказаться в AMC Fight Nights? Могу, — сказал Наврузов «СЭ». — Даже на сборы еду. Куда? По ММА. С кем? Пока не скажу. 1-го числа уезжаю на сборы по ММА».

На счету Наврузова в кулачных боях 7 побед в 7 поединках. В ноябре 2021 года Наврузов дебютировал в боксе в бою с Евгением Орловым по прозвищу Молекула Ада. В этом противостоянии решением большинства судей победил Гаджи.