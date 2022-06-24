Экс-чемпион UFC Биспинг объяснил, почему Джошуа вновь проиграет Усику

Бывший чемпион UFC в среднем весе англичанин Майкл Биспинг объяснил, почему его соотечественник Энтони Джошуа вновь проиграет украинцу Александру Усику.

«Я говорил об этом ранее. Послушайте, я думаю, что Усик снова победит, если честно, — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своем ютуб-канале. — Я действительно так думаю. Он такой талантливый, феноменальный боксер. Движение, скорость, техника, которыми он владеет. Джошуа очень хорош, но у него недостаток скорости и недостаток движения».

Бой-реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В их первом поединке Усик одержал победу единогласным решением судей.